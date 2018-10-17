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17.10.18 16:37

От НКЦБФР потребовали пересмотреть критерии оценки злоупотреблений на фондовом рынке

Критерии оценки злоупотреблений на рынке ценных бумаг должны быть пересмотрены.

От НКЦБФР потребовали пересмотреть критерии оценки злоупотреблений на фондовом рынке

Об этом шла речь на форуме "Имплементация acquis ЕС: злоупотребление рынком и сквиз-аут", организованном Ассоциацией "Украинские фондовые торговцы", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу отраслевого объединения.

Глава совета ассоциации Сергей Антонов заявил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины побила рекорды по количеству возбужденных дел по манипулированию. При этом, при возбуждении дел часто используется цена закрытия торгов, актуальная 3-5 лет назад.

"Мы получаем сигнал – "нам не нужно, чтобы вы работали – нам нужно, чтобы вы мучились". Рынка акций в Украине сегодня нет. Если справедливую биржевую цену установить невозможно, как можно установить манипулятивную цену?", – заявил Антонов.

"Регулятор делает вид, что в Украине все хорошо. Вместо того, чтобы регулировать публичные компании, они регулируют непубличные. Такие действия приводят к тому, что в Украине за 4 года с помощью инструментов фондового рынка вместо притока происходит отток капитала, и эта цифра – 6 млрд грн. Том у есть две причины – тотальная неликвидность и отсутствие понятных цен. Много сделок отправляется регулятору в виде отчетности, а потом большинство участников должны объяснять происхождение цены. Есть закрепленные ценовые ориентиры, которые в большинстве случаев устарели. Есть случаи, когда последняя цена зафиксирована 3 месяца назад, а есть такие, где и три года назад. Это не дает рынку нормально функционировать", – пояснил руководитель объединения.

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Глава ассоциации также отметил, что сегодня в Украине насчитывается более 10 тысяч эмитентов, в то время как реально торгуется только около 300. Для сравнения, в Китае около 6 тысяч эмитентов.

Напомним, в прошлом году была имплементирована европейская процедура "сквиз-аут", которая является новым институтом украинского законодательства. Параллельно происходит внедрение европейских норм по санкциям за злоупотребление рынком, и сейчас готовятся изменения в законодательство. Оба вопроса, и сквиз-аут, и злоупотребление рынком – является предметом критики по качеству законодательных изменений как со стороны практиков, так и со стороны ученых.

В сообщении отмечается, что участники форума сошлись во мнении, что регулятор не успевает за процессами, и рынок на себе чувствует такое "опоздание" через применение к его участникам необоснованных санкций как со стороны регулятора так и со стороны правоохранительных органов, а так же через нормы профильного законодательства, которые вольно трактуются государственными органами из за наличия в них существенной правовой неопределенности.

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